Эксперт Бастрыкин: мошенники разработали схему обмана с доставкой подарков

Мошенники начали выманивать деньги россиян, высылая им подарки. Руководитель отдела информационной безопасности PGR Agency Юрий Бастрыкин в беседе с агентством «Прайм» посоветовал не называть им код из СМС.
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