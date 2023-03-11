Военное обозрение

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New York Times: В США произошло крупнейшее после кризиса 2008 года банкротство банка

New York Times: В США произошло крупнейшее после кризиса 2008 года банкротство банка

В финансовой системе крупнейшей экономики мира продолжают происходить тревожные события. Как сообщает газета New York Times, обанкротился один из крупнейших американских банков – Silicon Valley Bank («Банк Кремниевой долины»).

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