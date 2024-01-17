"Деградация военного потенциала русских": В Британии заявили о войне за Крым в 2024 году

Царьград Фото: Oleksandr Polonskyi/Global Look Press В первый день нового года британский The Economist выдал интервью с Зеленским, где тот обещал в 2024-м устроить настоящую войну за Крым и окончательно разрушить Крымский мост.
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