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"Деградация военного потенциала русских": В Британии заявили о войне за Крым в 2024 году

"Деградация военного потенциала русских": В Британии заявили о войне за Крым в 2024 году

Царьград Фото: Oleksandr Polonskyi/Global Look Press В первый день нового года британский The Economist выдал интервью с Зеленским, где тот обещал в 2024-м устроить настоящую войну за Крым и окончательно разрушить Крымский мост.

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Комментарии
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alik3456 Джексон
Пора Брат. Пора...
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7 час.
Erl Schweizer
Антанта тоже суетилась возле Крыма, Крым нужен позарез и НАТО, пожалуй обойдутся снова дном морским, на дне том по-любому выжить еще никому не удалось.
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5 час.
Владислав Владислав
О, английские петухи воевать собралис ..  Чисто на поржать. Одна ракета и нет Наглоскунсии.
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5 час.

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