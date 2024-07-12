После массированной атаки ВС РФ по объектам ВСУ 8 июля на Украине началась резкая смена настроений. Многие аналитики заговорили о необходимости прекратить военные действия, передает МК.
«МК»: после ракетных ударов ВС РФ на Украине произошла резкая смена настроений
Комментарии
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Traveller
А всего лишь случилось то, о чём люди говорили с 24 февраля 2022. Ракеты ударили по кУеву. "бИтие определяет сознание" (с) Мудрость древних.
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18 час.
СЗ
Светлана Зуева
А теперь надо вломить тем,кто так охотно прыгал на Майдане,так охотно стреляет по России. В одни ворота не играют!
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17 час.
АЛЕКСАНДР-КРЫМСКИЙ Крымский
Хохол подох а нам в России и в моем Крыму всем ро х..
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15 час.
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