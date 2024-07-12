«МК»: после ракетных ударов ВС РФ на Украине произошла резкая смена настроений

Traveller А всего лишь случилось то, о чём люди говорили с 24 февраля 2022. Ракеты ударили по кУеву. "бИтие определяет сознание" (с) Мудрость древних.

СЗ Светлана Зуева А теперь надо вломить тем,кто так охотно прыгал на Майдане,так охотно стреляет по России. В одни ворота не играют!