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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Пари НН» выложил «турнирную таблицу РПЛ по количеству букв в названии команд» в ответ на пост «Химок» о посещаемости

«Пари НН» выложил «турнирную таблицу РПЛ по количеству букв в названии команд» в ответ на пост «Химок» о посещаемости

Ранее подмосковный клуб составил таблицу, в которой привел данные о доле жителей городов, посещающих домашние матчи клубов из этих населенных пунктов.

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