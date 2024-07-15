И чего он улыбается?

Алексей Тан

У всех содомитов и извращенцев... в дупе свербит, если они, не испачкают в своей мерзости того , кто чище и благородней их,... вот и здесь, они ... как бы случаем, Президента России, ставят рядом с собой и так же "сравнивают" с собой.