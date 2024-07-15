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И чего он улыбается?

И чего он улыбается?

– Сэр, он посмел сказать нам "нет"! – Джонсон, выражайтесь яснее – Билли не будет принимать участие в нашем мальчишнике, он еще не готов к грубому сексу с настоящими парнями? – Простите, сэр, вы это сейчас о чём? А, понял! Похоже, вам с утра залили не ту прошивку! Нужно срочно звать техников.

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Комментарии
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Алексей Тан
У всех содомитов и извращенцев... в дупе свербит, если они, не испачкают в своей мерзости того , кто чище и благородней их,... вот и здесь, они ... как бы случаем, Президента России, ставят рядом с собой и так же &quot;сравнивают&quot; с собой.
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Natalija Osminina
Министр финансов США Джанет Йеллен предупредила, что страны по всему миру уходят от американского доллара.  Приток капитала в криптовалюту и беспрецедентная скорость роста госдолга США создают долговую спираль ($34 трлн), угрожая стабильности долларовых активов и американской финансовой системе, пишет Forbes.  Йеллен опасается, что финансовые санкции США снизят роль доллара во всем мире, поскольку Россия поощряет использование биткоина и криптовалют.
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