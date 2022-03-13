Мировой рекорд Роналду по голам, ЦСКА победил «Локо», АПЛ отстранила Абрамовича от управления «Челси», «Авангард» выбил «Ак Барс» и другие новости утра

1. В 21-м туре чемпионата России ЦСКА на выезде победил «Локомотив» (2:1) благодаря голу Марио Фернандеса на 91-й минуте.

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