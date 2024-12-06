Indiana Jones and the Great Circle получила 86 баллов из 100 на Metacritic

Журналисты опубликовали обзоры новой игры Indiana Jones and the Great Circle. Судя по ним, новая игра студии MachineGames пришлась по вкусу критикам: ее средняя оценка на Metacritic составила 86 баллов из 100 возможных, что является отличным результатом.
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