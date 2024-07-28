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Система ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью

Система ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью

Боевые беспилотники Вооруженных сил были уничтожены над Белгородской областью. По данным Министерства обороны Российской Федерации, два украинских беспилотных летательных аппарата были сбиты дежурными средствами ПВО около 21:40 по московскому времени.

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