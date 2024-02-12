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ЕАЭС может усилить контроль за импортом автомобилей в Россию

ЕАЭС может усилить контроль за импортом автомобилей в Россию

Global Look Press/Patrick Pleul/dpa Сложности могут возникнуть с инициативой об ужесточении контроля за корректностью начисления таможенных платежей при импорте ввозимых через страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) авто, предупредили специалисты.

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