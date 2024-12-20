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СССР-Россия

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Живые пианисты: У них продолжается бой

Живые пианисты: У них продолжается бой

Ростислав Ищенко *** Многие порядочные люди, как работающие в СМИ, так и пишущие в социальных сетях "от себя" - потому, что пишется, а люди читают и значит это кому-то нужно, неоднократно публично громко жалели, что шереметьевское сито не ввели раньше.

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Комментарии
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Аркадий Шацкий
Эка он сам себя, но главное большевиков пнуть.
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11 час.

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