Живые пианисты: У них продолжается бой

Ростислав Ищенко *** Многие порядочные люди, как работающие в СМИ, так и пишущие в социальных сетях "от себя" - потому, что пишется, а люди читают и значит это кому-то нужно, неоднократно публично громко жалели, что шереметьевское сито не ввели раньше.