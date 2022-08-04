Военное обозрение

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Сербия: в кафе нет мест в начале войны

Сербия: в кафе нет мест в начале войны

Прошло несколько суток, после того, как из Сербии хлынули новости об очередном конфликте на границе. Несколько суток ожидания и волнения, переживания и слежения за новостями.

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