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Царьград

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Когда в регионах включат отопление: Русских предупредили – есть один нюанс

Когда в регионах включат отопление: Русских предупредили – есть один нюанс

Депутат Кошелев рассказал, когда в регионах включат отопление. Он напомнил об одном нюансе, который нужно учитывать и жителям России, и коммунальным службам.

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