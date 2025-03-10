Театр абсурда
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Театр абсурда

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"Включая генералов": США экстренно вывозят убитых американцев из украинского приграничья? Подозрительные рейсы. Жешув работает бесперебойно

"Включая генералов": США экстренно вывозят убитых американцев из украинского приграничья? Подозрительные рейсы. Жешув работает бесперебойно

Царьград Коллаж Царьграда После того как Вашингтон заявил об отказе дальнейших поставок оружия Киеву, у польского Жешува, через который и проходит большая часть военной логистики, продолжает курсировать единственный самолёт, принадлежащий американским ВВС.

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