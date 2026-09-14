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Царьград

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"Уже через 6-12 месяцев он сможет захватить весь интернет": AI-гиганты срочно ограничивают развитие ИИ

"Уже через 6-12 месяцев он сможет захватить весь интернет": AI-гиганты срочно ограничивают развитие ИИ

Главы AI-гигантов срочно ограничивают развитие искусственного интеллекта. "Уже через 6-12 месяцев он сможет захватить весь интернет", - говорит один из крупнейших экспертов отрасли.

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