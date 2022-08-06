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Вашингтон (ATP). 1/2 финала. Рублев сыграет с Нишиокой, Кириос – с Имером

Андрей Рублев в полуфинале в Вашингтоне сыграет с Йошихито Нишиокой. Ник Кириос встретится с Микаэлем Имером.

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