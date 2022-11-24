Любопытно, однако

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На западе всё по уму и для людей...

На западе всё по уму и для людей...

На западе всё по уму и для людей, который год вбивали нам в головы всевозможные либералы и "борцы с режимом", ну а западная медицина вообще предел всех мечтаний, где всё настолько классно, что практически нечем заняться, ибо всё и всех вылечили.

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