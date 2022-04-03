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Юнармейцы одного из районов Забайкалья посетили полевой лагерь артиллерийского соединения ВВО на полигоне Цугол

Юнармейцы одного из районов Забайкалья посетили полевой лагерь артиллерийского соединения ВВО на полигоне Цугол

В начале юнармейцы выполнили задания военно-исторического диктанта на тему героического подвига красноармейца, стрелка-автоматчика Александра Матросова во время Великой Отечественной войны.

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