Юнармейцы одного из районов Забайкалья посетили полевой лагерь артиллерийского соединения ВВО на полигоне Цугол

В начале юнармейцы выполнили задания военно-исторического диктанта на тему героического подвига красноармейца, стрелка-автоматчика Александра Матросова во время Великой Отечественной войны.
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