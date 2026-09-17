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Царьград

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Университет Лобачевского вложит 1,37 млрд в Центр химии

Университет Лобачевского вложит 1,37 млрд в Центр химии

На заседании земельного совета при правительстве Нижегородской области был рассмотрен вопрос о выделении территории Университету имени Н.

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