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На Западе отреагировали на заявление Путина о ядерном оружии у Украины

На Западе отреагировали на заявление Путина о ядерном оружии у Украины

Ирландский журналист Чей Боуз отреагировал на заявление президента России Владимира Путина о ядерном оружии у Украины.

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Комментарии
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Виктор Фоменко
По словам Путина появление Украины ядерного оружия будет встречать соответствующую реакцию. Только осталось уточнить, что плевать все хотели на эту реакцию выражающуюся в решительных протестах, выражениях крайней озабоченности, черчении очередных красных линий и в обещаниях принять соответствующие меры. Что он сможет сделать, если вдруг у Украины появится ЯО? Да ничего! Он боится принять эффективные меры даже против тех, кто снабжает Украину обычным вооружением, он даже побоялся объявить бойкот олимпиаде в Париже, возложив принятие решений об участии на самих спортсменов. Он продолжает качать в Европу газ через Украину, поддерживая финансово киевский режим и соответственно ВСУ. Вот уже пообещал скидку на газ Сербии, которая в общем-то и не скрывает что хочет в ЕС, при том что совсем недавно для граждан России этот самый газ очень не хило подорожал. А тут он вдруг меры примет. Да ничего он не примет, сплошное бла-бла-бла для населения страны, которое в общем-то ему уже и не верит.
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