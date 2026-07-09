Последние новости о блогере Лерчек: лечение, запуск бренда одежды, переезд, возобновление дела. Что известно 9 июля

Блогер Лерчек в последнее время на фоне лечения онкологии часто сталкивается с волной негатива. Сторонние наблюдатели разделились на два лагеря: одни верят блогеру и поддерживают её, другие с сомнением относятся к её диагнозу и образ жизни.
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