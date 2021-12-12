В МИД Германии заявили о невозможности одобрить "Северный поток–2"

Российский газопровод «Северный поток–2» по-прежнему не соответствует нормам Европейского союза. Сейчас его невозможно ввести в эксплуатацию, заявила министр иностранных дел Германии, сопредседатель партии «Союз-90″/»Зеленые» Анналена Бербок.