В Москве решили вопросы по 28 объектам долгостроя в 2024 году

Министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский рассказал, что с начала 2024 года урегулировали вопросы по 28 городским объектам незавершенного строительства.
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