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На Украине заявили о вспышке метапневмовируса

На Украине заявили о вспышке метапневмовируса

На Украине началась вспышка метапневмовируса, фактическое число заражений выше официальных данных. Об этом заявила президент Всеукраинской ассоциации инфекционистов, профессор Ольга Голубовская со ссылкой на данные Центра общественного здоровья министерства здравоохранения Украины на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

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