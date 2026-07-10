Верховный Суд РФ напомнил судам об основаниях для отказа в освобождении должника от обязательств

За прошедший месяц Верховный Суд РФ рассмотрел ряд дел, в которых ключевым вопросом стала возможность освобождения граждан от долгов при банкротстве, если их задолженность возникла из-за дорожно-транспортных происшествий.
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