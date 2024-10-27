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Эксперт напомнила, кому из россиян с 1 ноября увеличат пенсию

Эксперт напомнила, кому из россиян с 1 ноября увеличат пенсию

С ноября 2024 года произойдет индексация пенсий для нескольких категорий граждан. Об этом сообщила доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управление человеческими ресурсами" Российского экономического университета имени Г.

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