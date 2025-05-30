В Татарстане в этом году планируют трудоустроить более 16 тыс. подростков

В 2025 году Татарстан выделит рекордные 78 миллионов рублей на трудоустройство несовершеннолетних. Об этом сообщила министр труда, занятости и соцзащиты РТ Эльмира Зарипова в прямом эфире #ТатарстанОнлайн.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии