В Татарстане в этом году планируют трудоустроить более 16 тыс. подростков

В 2025 году Татарстан выделит рекордные 78 миллионов рублей на трудоустройство несовершеннолетних. Об этом сообщила министр труда, занятости и соцзащиты РТ Эльмира Зарипова в прямом эфире #ТатарстанОнлайн.