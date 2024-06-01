На что жаловаться, если проблемные мигранты живут у нас легально?

Россия стала "проходным двором" для мигрантов, которые приезжают и делают в нашей стране всё, что хочет и госорганы не знают, где они и что они делают.Ну а игнорирование "на местах" государственной информационной системы мониторинга в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций - это вообще уровень "топ". Зачем профилактика, верно? Надо чтобы бахнуло, а потом все ответственные лица - а точнее безответственные - будут с умными лицами вещать в СМИ о том, что "надо срочно что-то хорошее

Ирина

Автору браво!!! Полностью выразили наши отчаяние, надежды и боль за Россию.Сегодня только ролик в ютубе видела, как в питерском автобусе 3 таджички с кучей детей не хотели оплачивать проезд, а ехать собирались. Спасибо нашим женщинам - выгнали их из автобуса. Но сколько же злобы у этих азиаток и ее сына-подростка. Лезли в драку, огрызались,пацан нахальный показывал неприличные жесты!Вот зачем , скажите нам, это быдло кишлачное на нашу шею, на наш бюджет??? Мы что , им обязаны?Когда -нибудь уже услышат нас, там на верху???