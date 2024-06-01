Политика как он...
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Политика как она есть

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  • людмила михайлик
    Виноваты,те кто принимал эти законыНа что жаловаться...
  • ММ
    Это вообще кто??Новые откровения ...
  • Ирина
    Автору браво!!! Полностью выразили наши отчаяние, надежды и боль за Россию.Сегодня только ролик в ютубе видела, как в...На что жаловаться...

На что жаловаться, если проблемные мигранты живут у нас легально?

На что жаловаться, если проблемные мигранты живут у нас легально?

У нас тут глава МВД Колокольцев призвал сотрудников своего ведомства реагировать чутче на заявления граждан по поводу проблем с мигрантами.

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Комментарии
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ЕА
Евгений Алексеенко
Россия стала &quot;проходным двором&quot; для мигрантов, которые приезжают и делают в нашей стране всё, что хочет и госорганы не знают, где они и что они делают.Ну а игнорирование &quot;на местах&quot; государственной информационной системы мониторинга в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций - это вообще уровень &quot;топ&quot;. Зачем профилактика, верно? Надо чтобы бахнуло, а потом все ответственные лица - а точнее безответственные - будут с умными лицами вещать в СМИ о том, что &quot;надо срочно что-то хорошее
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9 час.
Ирина
Автору браво!!! Полностью выразили наши отчаяние, надежды и боль за Россию.Сегодня только ролик в ютубе видела, как в питерском автобусе 3 таджички с кучей детей не хотели оплачивать проезд, а ехать собирались. Спасибо нашим женщинам - выгнали их из автобуса. Но сколько же злобы у этих азиаток и ее сына-подростка. Лезли в драку, огрызались,пацан нахальный показывал неприличные жесты!Вот зачем , скажите нам, это быдло кишлачное на нашу шею, на наш бюджет??? Мы что , им обязаны?Когда -нибудь уже услышат нас, там на верху???
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1 час.
людмила михайлик
Виноваты,те кто принимал эти законы
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27 мин.

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