В США выявили 500 случаев, когда их оружие нанесло вред мирным жителям Газы

Global Look Press/Keystone Press Agency/Sgt. Dustin Biven В Госдепе США выяснили порядка 500 случаев, когда американским оружием наносили вред мирным жителям сектора Газы во время военных операций Израиля.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии