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В Латвии допустили криминальную версию смерти Яниса Тиммы

В Латвии допустили криминальную версию смерти Яниса Тиммы

ТАСС/Валерий Шарифулин Несостыковки в данных судмедэкспертиз, проведенных в Латвии и России по делу о гибели баскетболиста, бывшего мужа певицы Анны Седоковой Яниса Тиммы может указывать на криминальную версию его смерти, считает друг Тиммы Марк Пугачев.

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Комментарии
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Eduard
Нам не интересно мнение какой-то Латвии,они сумасшедшие!
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