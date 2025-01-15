В Латвии допустили криминальную версию смерти Яниса Тиммы

ТАСС/Валерий Шарифулин Несостыковки в данных судмедэкспертиз, проведенных в Латвии и России по делу о гибели баскетболиста, бывшего мужа певицы Анны Седоковой Яниса Тиммы может указывать на криминальную версию его смерти, считает друг Тиммы Марк Пугачев.