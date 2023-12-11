Дело в "Кляксе": В США могут вернуть воинскую обязанность

Действия американских властей могут привести к возвращению воинской обязанности в США. Такое мнение выразил бывший советник президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу в статье для журнала American Conservative.
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