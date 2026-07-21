Синоптик Шувалов: в Москве ожидаются дожди и понижение температуры воздуха

Текущая рабочая неделя в столичном регионе отметится осадками и понижением температуры воздуха. Сегодняшний утренний дождь повторится во второй половине дня, после этого ненастную погоду принесёт южный циклон, сообщил RT синоптик прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.