Синоптик Шувалов: в Москве ожидаются дожди и понижение температуры воздуха

Текущая рабочая неделя в столичном регионе отметится осадками и понижением температуры воздуха. Сегодняшний утренний дождь повторится во второй половине дня, после этого ненастную погоду принесёт южный циклон, сообщил RT синоптик прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.
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