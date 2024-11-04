Британцам напомнили об их собственных "заслугах" в Сербии.Сербский вице-премьер Александр Вулин категорически отверг утверждение британского посла Эдварда Фергюсона, согласно которому югославские партизаны и Красная Армия смогли освободить Югославию во время Второй мировой войны лишь благодаря украинцам.