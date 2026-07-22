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Царьград

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Организатор Орлов объявил о приезде Медведевой и Гайнутдинова в Японию

Организатор Орлов объявил о приезде Медведевой и Гайнутдинова в Японию

Евгения Медведева, известная русская фигуристка, впервые за семь лет посетила Японию. Она станет ведущей на балетном гала Young Star Ballet Gala, где также выступит её жених Ильдар Гайнутдинов, хореограф и ведущий солист театра Аллы Духовой Todes.

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