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Царьград

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Аббас Арагчи: Иран укрепил консультации с Россией и Китаем

Аббас Арагчи: Иран укрепил консультации с Россией и Китаем

Иран продолжает активное сотрудничество с Россией и Китаем. Глава МИД Ирана, Аббас Арагчи, заявил об этом после продуктивных встреч на полях заседания глав МИД ШОС, отметив регулярность консультаций по международным вопросам.

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