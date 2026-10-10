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Царьград

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Гомельская область намолотила 1,171 млн т зерна, кукурузы и рапса

Гомельская область намолотила 1,171 млн т зерна, кукурузы и рапса

На областном фестивале-ярмарке «Дажынкі-2026» в Калинковичах председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко подвёл итоги уборочной кампании: валовой сбор зерна, кукурузы и рапса составил 1,171 млн т, а сельхозорганизации региона за восемь месяцев выпустили продукции более чем на 2,6 млрд рублей.

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