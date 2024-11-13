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Ростех

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  • Виктор Миков
    А что, инженеров станкостроителей уже наготовили ?Уралвагонзавод вм...
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Ростех провел стратегическую сессию по цифровой трансформации

Ростех провел стратегическую сессию по цифровой трансформации

Госкорпорация Ростех выступила организатором стратегической сессии «Цифровая трансформация», в которой также приняли участие специалисты Росатома, Ростелекома, ведущие эксперты России в области ИТ и цифровизации.

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