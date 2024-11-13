Ростех провел стратегическую сессию по цифровой трансформации

Госкорпорация Ростех выступила организатором стратегической сессии «Цифровая трансформация», в которой также приняли участие специалисты Росатома, Ростелекома, ведущие эксперты России в области ИТ и цифровизации.
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