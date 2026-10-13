Силуанов: экспорт дизеля поддержит платежный баланс России

Антон Силуанов заявил, что допдоходы от экспорта дизельного топлива из РФ за рубеж положительно скажутся на платежном балансе страны: компании получат валютную выручку, а бюджет — увеличенные поступления по налогу на прибыль от нефтепереработчиков.