Радиолог Шингаркин: повышенная радиация в Одессе связана с ядерным топливом

Радиолог, экс-депутат Госдумы Максим Шингаркин в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал сообщение координатора николаевского подполья Сергея Лебедева о том, что уровень радиации в Одессе повысился до 14-20 мкЗв/ч.
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