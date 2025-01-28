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    А весной ремонт надо будет делать снова.так как асфальт слезет.До конца зимы в А...
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Нам бы в профи удержаться: Астраханская область всё ниже спускается в Национальном туристическом рейтинге

Нам бы в профи удержаться: Астраханская область всё ниже спускается в Национальном туристическом рейтинге

Журнал «Отдых в России» совместно с центром информационных коммуникаций «Рейтинг» (не путать с РИА «Рейтинг» - детища информагентства «Новости») представили юбилейное, десятое по счету, ежегодное исследование туристической привлекательности регионов, которое именуется Национальный туристический рейтинг (НТР).

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