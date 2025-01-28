Нам бы в профи удержаться: Астраханская область всё ниже спускается в Национальном туристическом рейтинге

Журнал «Отдых в России» совместно с центром информационных коммуникаций «Рейтинг» (не путать с РИА «Рейтинг» - детища информагентства «Новости») представили юбилейное, десятое по счету, ежегодное исследование туристической привлекательности регионов, которое именуется Национальный туристический рейтинг (НТР).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии