iXBT.com
iXBT.comВсе разделы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

iXBT.com

37 подписчиков

Big Tech-компании уже зарезервировали дата-центры почти на $1,1 трлн для развития ИИ

Big Tech-компании уже зарезервировали дата-центры почти на $1,1 трлн для развития ИИ

Microsoft, Amazon, Alphabet, Meta* и Oracle подписали долгосрочные договоры аренды будущих площадок, хотя большинство объектов ещё не введено в эксплуатацию5 крупнейших технологических компаний — Microsoft, Meta*, Oracle, Amazon и Alphabet — уже взяли на себя обязательства по аренде будущих дата-центров почти на $1,09 трлн.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии