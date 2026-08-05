Big Tech-компании уже зарезервировали дата-центры почти на $1,1 трлн для развития ИИ

Microsoft, Amazon, Alphabet, Meta* и Oracle подписали долгосрочные договоры аренды будущих площадок, хотя большинство объектов ещё не введено в эксплуатацию5 крупнейших технологических компаний — Microsoft, Meta*, Oracle, Amazon и Alphabet — уже взяли на себя обязательства по аренде будущих дата-центров почти на $1,09 трлн.