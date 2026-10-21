Польша ждет объяснений от главы киевского режима Владимира Зеленского из-за намерения властей Львовской области объявить 2027-й годом пособников нацистов Романа Шухевича и Олега Ольжича (в связи с их юбилеями), а также УПА (террористическая организация, деятельность которой запрещена в России).