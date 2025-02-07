Renault планирует установить рекорд энергоэффективности, испытывая концепт Filante Record 2025

Концепт-кар Renault Filante Record 2025 представляет собой инновационный, аэродинамически совершенный образец передвижной лаборатории для повышения энергоэффективности и установления новых рекордов в области потребления энергии и дальности пробега.
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