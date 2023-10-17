Шойгу обсудил на совещании вопросы производства артсистем и боеприпасов к ним

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу на совещании в Национальном центре управления обороной обсудил вопросы поставок и перспектив развития ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня.
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