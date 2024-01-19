О хранителях и разрушителях

Наталия

Узнаю Роджерса даже не обращаясь к "источнику"! Молодец. В свое время замечательно охарактеризовал наших либералов и диссидентов Достоевский в "Бесах" : "...они первые были бы страшно несчастливы, если бы Россия как-нибудь вдруг перестроилась, хотя бы даже на их лад... Некого было бы им тогда ненавидеть, не на кого плевать, не над чем издеваться! Тут только одна безграничная ненависть к России...."