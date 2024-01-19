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О хранителях и разрушителях

О хранителях и разрушителях

О диссидентах и «охраноте». Максимально откровенно.Как говорит Гарланд Никсон, «Lets talk».Я из семьи «охранителей», защитников.

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Комментарии
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Андрей Шмаров
Комментарий дебила?
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17 час.
Olegus
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15 час.
Наталия
Узнаю Роджерса даже не обращаясь к &quot;источнику&quot;! Молодец. В свое время замечательно охарактеризовал наших либералов и диссидентов Достоевский в &quot;Бесах&quot; : &quot;...они первые были бы страшно несчастливы,  если бы Россия как-нибудь вдруг перестроилась, хотя бы даже на их лад... Некого было бы им тогда ненавидеть, не на кого плевать, не над чем издеваться! Тут только одна безграничная ненависть к  России....&quot;
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8 час.

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