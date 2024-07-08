Еврокомиссию призвали отложить новый закон о вырубке лесов

Отложить принятие нового законодательства о вырубке лесов, которое должно вступить в силу в конце этого года, призвала Еврокомиссию Европейская народная партия (ЕНП), 8 июля сообщает сетевое издание Agriland.
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