Скандальный коммунист из ХМАО предложил очистить КПРФ от верующих. Скрин

В Урае коммунист Дмитрий Зеленский предложил очистить КПРФ от верующих. Скандального политика возмутили крещенские омовения однопартийцев, и он опубликовал на своей странице «ВКонтакте» пост, в котором призвал изгнать всех религиозных адептов из компартии.
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