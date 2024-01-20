Скандальный коммунист из ХМАО предложил очистить КПРФ от верующих. Скрин

В Урае коммунист Дмитрий Зеленский предложил очистить КПРФ от верующих. Скандального политика возмутили крещенские омовения однопартийцев, и он опубликовал на своей странице «ВКонтакте» пост, в котором призвал изгнать всех религиозных адептов из компартии.