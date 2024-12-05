Лавров указал на обретение Россией силы после введения санкций Запада

Россия многому научилась с момента введения антироссийских западных санкций, стала сильнее. Об этом в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, опубликованному 6 декабря, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос о том, может ли снятие санкций с России стать условием соглашения по урегулированию украинского конфликта.