«Давно назрели», — в сеть слили причину развода Бондарчука с Паулиной Андреевой

Новость о разводе Федора Бондарчука прозвучала в медийном пространстве как гром среди ясного неба. Публика, конечно, догадывалась, что в паре что-то происходит, ведь не видела режиссера в компании его любимой женщины уже около года.
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