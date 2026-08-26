Минпросвещение запретило телефоны на уроках с 1 сентября

С 1 сентября приказ Минпросвещения запретит использование смартфонов на уроках. Директор лицея в Санкт-Петербурге Константин Тхостов подчеркнул важность участия родителей в этом вопросе, чтобы учителя не превращались в надзирателей.
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