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Царьград

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Минпросвещение запретило телефоны на уроках с 1 сентября

Минпросвещение запретило телефоны на уроках с 1 сентября

С 1 сентября приказ Минпросвещения запретит использование смартфонов на уроках. Директор лицея в Санкт-Петербурге Константин Тхостов подчеркнул важность участия родителей в этом вопросе, чтобы учителя не превращались в надзирателей.

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